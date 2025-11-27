-
Гледайте тв играта този петък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Болярски от Велико Търново и семейство Маринови от Ловеч.
Двете нови семейства имаха равен старт, но Болярски се справиха по-добре в разкриването на най-популярните отговори. Те спечелиха четири рунда, срещу само един за Маринови и спечелиха първата си битка с 660:61 точки.
В „Бързи пари“ успехът им продължи, като събраха цели 227 точки, разкриха четири топ отговора и спечелиха 6000 лв. от този епизод.
Днес Болярски ще посрещнат семейство Георгиеви от Стара Загора.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", този петък от 17:00 ч. по NOVA.
