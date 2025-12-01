В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Болярски от Велико Търново и семейство Георгиеви от Стара Загора.

След успешното си представяне в първата битка, Болярски отново показаха хъс, знания и точност и за втори път спечелиха играта безапелационно, като взеха четири от петте рунда и завършиха с резултат 520:53 точки.

В „Бързи пари“ събраха 196 точки и много малко не им достигна да повторят резултата от предишната игра. Те прибавиха в семейната сметка още 1000 лв. от този епизод и продължават напред към следващия си съперник – семейство Петеви.

