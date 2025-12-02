-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Болярски и семейство Петеви.
След като с лекота отстраниха два отбора, този път Болярски бяха разгромени от съперниците си Петеви. Въпреки, че Болярски успяха да съберат точки в два от рундовете, Петеви ги откраднаха и след като спечелиха останалите три рунда, играта завърши с резултат 619:0 точки, а Петеви станаха новите победители.
В „Бързи пари“ събраха 64 точки и спечелиха 1000 лв. от този епизод.
Днес Петеви ще посрещнат семейство Каръкови от с.Рогош.
Днес Петеви ще посрещнат семейство Каръкови от с.Рогош.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 по NOVA.
