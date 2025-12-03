-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Петеви и семейство Каръкови.
Играта между двете семейства започна със силен старт на семейство Каръкови, които спечелиха първите три рунда. Петеви се върнаха в играта, като успяха да вземат четвърти рунд и това им даде шанс за нова победа. Последният рунд беше решаващ за изхода на играта. По-бързи бяха Петеви, но разкриха само два отговора и с това дадоха възможност на Каръкови да вземат точките от рунда. Те не се поколебаха и в последната минута грабнаха точките и победата с 361:118 точки.
В „Бързи пари“ събраха 148 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.
Днес Каръкови ще посрещнат семейство Тийнейджъри от Стара Загора.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 по NOVA.
