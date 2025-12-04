В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Каръкови от с. Рогош и семейство Тийнейджъри от Стара Загора.

Играта между двата отбора премина в крадене на точки и борба за победата до самия финал. След първи рунд поведоха Тийнейджъри, като откраднаха точките на Каръкови. Те спечелиха и втори рунд, но в трети и четвърти, Каръкови им отвърнаха, като откраднаха точките и в двата рунда и така поведоха в резултата. В решаващия пети рунд по-бързи бяха Каръкови, но разкриха само един отговор, което даде възможност на Тийнейджъри отново да откраднат. След като умело взеха и тези точки, Тийнейджъри се поздравиха с победата с резултат 259:180 точки и продължиха към „Бързи пари“. Там те събраха едва 16 точки и спечелиха 1000 лв. от този епизод.

Днес Тийнейджъри ще посрещнат семейство Павлови от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“ днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова