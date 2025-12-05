Години след приемането на еврото – каква е равносметката на Германия, Словакия и Хърватия? Тази събота в „Темата на NOVA” журналистът Нели Тодорова и операторите Николай Кънчев и Георги Чобански ще заведат зрителите на обиколка из няколко европейски държави, за да проверят как единната валута е повлияла на инфлацията и на доходите там.

Подобно на България – в началото и другите страни от Еврозоната са се сблъскали със страхове и несигурност. Но с времето всички те отчитат ръст на икономиката, на инвестициите и на заплатите и пенсиите. Финансовите експерти в Европа са категорични, че перспективите пред бизнеса също се подобряват значително в условията на евро.

Въвеждането на единната валута, обаче, съвсем не е краят на пътя. Опитът на Европа показва, че след влизането в Еврозоната и реформите, и иновациите трябва да продължат. Какво още ни очаква с превалутирането от новата година? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Антонов.

