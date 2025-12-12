Тази събота зрителите ще се заредят със страхотно настроение и празнични емоции със семейната комедия на режисьора Майк Мичъл „Да преживееш Коледа“ от 13.00 ч. Тя ще разкаже историята на Дрю Лейтъм (Бен Афлек), който не иска да прекара поредната самотна Коледа у дома. Тъгувайки по предишни коледни тържества, Дрю решава да се върне в дома на детството си, надявайки се по този начин да усети отново духа на топлия празник. Но семейството му вече не живее там. Напълно съкрушен, Дрю предлага на семейство Валко – Том (Джеймс Гандолфини) и Кристин (Катрин О'Хара) голяма сума пари, ако те изиграят ролята на негови родители и го приемат като почетен член на фамилията им.

По-късно от от 14.50 ч. съдбата ще изиграе забавен номер и на звездите Дженифър Лопес и Ралф Файнс в романтичната комедия „Петзвезден романс“. Филмът е дело на известният режисьор на „Дим” Уейн Уонг, а историята е написана от майстора в романтичния и комедиен жанр Джон Хюс. Дженифър Лопес влиза в ролята на Мариса Вентура – самотна майка, която възпитава сама сина си Тай. За отглеждането на детето ѝ помага и майка ѝ Вероника. Мариса работи като камериерка в луксозния хотел „Бересфорв“ в Манхатън. Докато почиства стаята на богатата Каролин Лейн (Наташа Ричардсън), Мариса се изкушава и облича красивата рокля, която намира там, въпреки че правилата на хотела не позволяват такива своеволия. Случайно тя е забелязана от богатия ерген Кристофър Маршал (Ралф Файнс), кандидат за сенатор, който я взима за Каролин и я кани на разходка. Време е за петзвезден романс…

Редактор: Райна Аврамова