Нюйоркското ченге Джон Маклейн отново попада в ситуация, в която трябва да прояви невероятната си смелост и находчивост. В навечерието на Коледа той се оказва на международното летище във Вашингтон в очакване на жена си. Но отново празниците се превръщат в кошмар, летището се оказва сцена на ужасите и всичко това по време на снежна буря. След като пистите се оказват превзети от терористи, Джон Маклейн (Брус Уилис) по принуда е въвлечен в смъртоносна игра на котка и мишка.

Самолетът, в който пътува съпругата му Холи (Бони Беделия), приближава вашингтонското летище, а в същото време могъщ наркобарон, екстрадиран от Южна Америка, трябва да се приземи на летището. Верните му хора са решили да завземат радарната система на летището, за да го освободят. Престъпниците разполагат с всичко необходимо, за да осъществят плана си, но имат един малък проблем: Джон Маклейн. Лентата на режисьора Рени Харлин е създадена по романа "58 Minutes" (1987 г.) на американския писател Уолтър Уейджър и продължава линията за полицейски детектив от Ню Йорк.

Насладете се класическия екшън „Умирай трудно 2“, който ще ви остави без дъх до последната експлозия тази събота от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова