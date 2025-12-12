-
Възход и падение във „Вавилон“ по NOVA
-
Пътешествие в тайните покои на китайски владетел с “Мумията: Гробницата на Императора Дракон” по NOVA
-
Брус Уилис се изправя срещу безскрупулни терористи в „Умирай трудно“
-
Джеки Чан се впуска в опасно екшън приключение в „Железопътни тигри“ по NOVA
-
Брендън Фрейзър и Рейчъл Уайз се изправят отново срещу мумията по NOVA
-
Бунтът на нежността: Киноманията като отговор на агресията и цинизма
Гледайте приключенския филм на режисьора Чък Ръсел тази събота от 22.30 ч. в съботеа по NOVA
Преди пет хиляди години жестокият и амбициозен войн Мемнон е вярвал, че му е отредено да властва над всички племена в пустинята. С помощта на своята красива магьосница Касандра, която предсказва всички битки, той никога не е губел. Но един горд мъж се осмелява да се изправи срещу злото.
Вдъхновен от невероятно успешните филми "Мумията" и "Мумията се завръща", "Кралят на скорпионите" е пръскащо се по шевовете от скоростен екшън епично приключение, изпълнено със зрелищни каскади, екзотични герои и смайващи бойни сцени.
Във времена на мрак и смърт един мъж ще се осмели сам да се изправи срещу силите на злото и ще отвърне на огъня с огън! С помощта на митичните си умения, кечистът-сензация Скалата се превъплъщава в образа на непобедим воин и безмилостен убиец, който се изправя срещу цяла империя, за да се превърне в легенда и да обедини една нация.
Не пропускайте развръзката в приключенския екшън "Кралят на скорпионите" тази събота вечер от 22.30 ч. по NOVAРедактор: Райна Аврамова
Последвайте ни