-
„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“
-
Успешна и премерена игра в "Сделка или не"
-
„Шеф под прикритие“ претърпява трудова злополука
-
Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”
-
„На кафе“ с Бони и финалистът от „Игри на волята“ Калин
-
Орлин Павлов: Ще се доверя на съветниците ми в „Пееш или лъжеш“, но няма гаранция
Гледайте тв играта този петък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Топ и семейство Лагерианци.
В четвъртата си игра, Топ се изправиха срещу силен съперник в лицето на Лагерианци. Новодошлите спечелиха един рунд и откраднаха точките на Топ в още два. Това им спечели достатъчна преднина, която Топ не успяха да стопят, въпреки че спечелиха важния пети рунд. Играта завърши с резултат 311:187 в полза на Лагерианци, които продължават напред.
В „Бързи пари“ събраха едва 87 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.
Днес Лагерианци ще посрещнат семейство Акулови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този петък от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни