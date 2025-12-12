В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Топ и семейство Лагерианци.

В четвъртата си игра, Топ се изправиха срещу силен съперник в лицето на Лагерианци. Новодошлите спечелиха един рунд и откраднаха точките на Топ в още два. Това им спечели достатъчна преднина, която Топ не успяха да стопят, въпреки че спечелиха важния пети рунд. Играта завърши с резултат 311:187 в полза на Лагерианци, които продължават напред.

В „Бързи пари“ събраха едва 87 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.

Днес Лагерианци ще посрещнат семейство Акулови от София.

