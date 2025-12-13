Голяма порция празнично настроение очаква зрителите тази неделя със следобедните филми по NOVA. Романтичната лента „Коледна пиеса“ от 12.30 ч. ще разкаже историята на разочарована от шоубизнеса холивудска звезда. След неприятна публична раздяла, актрисата Оливия се оттегля в родния си град, за да прекара Коледа със семейството си. Там тя среща свой стар съученик от гимназията, който ще й помогне да преоткрие истински важните неща в живота.

По-късно от 14.15 ч. в романтичната лента „Моята сръбска Коледа“ зрителите ще могат да проследят приключенията на една млада жена - режисьорка на коледни филми. След като Айви претърпява провал, тя решава да потърси в снежна Сърбия звездата за своя дебютен хитов филм. Въпреки че избраният от нея артист отказва да се върне към актьорството, той й показва магията на традиционната сръбска Коледа. Ще може ли Айви да отвори сърцето си за любовта и да преоткрие истинското значение на Коледа?

Не пропускайте развръзката в романтичните филми „Коледна пиеса“ от 12.30 ч. и „Моята сръбска Коледа“ от 14.15 ч. тази неделя по NOVA

Редактор: Райна Аврамова