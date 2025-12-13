Историческата драма „Кралицата на Шотландия” е биографичен разказ за кралицата на Шотландия Мери Стюарт, която е хвърлена в тъмницата от своята братовчедка Елизабет I, кралица на Англия. Заради съперничеството им и желанието й да отстрани братовчедка си от престола, тя е обвинена в държавна измяна и прекарва остатъка от живота си в затвор, докато не екзекутирана на ешафода на 8 февруари 1587 г. чрез обезглавяване.

Сърша Ронан е в ролята на харизматичната Мария Стюарт, която едва 16-годишна става кралица на Франция, овдовява две години по-късно. Вярна на непоклатимите си принципи вместо да се омъжи повторно, тя решава да се завърне в родната Шотландия и да предяви претенции към трона, който й принадлежи по право и така започва трагичната развръзка в живота й. Но Шотландия и Англия вече са под властта на кралица Елизабет (Марго Роби), която от този момент нататък се превръща в най-жестоката съперница на Мери. Съпернички в един свят, доминиран от мъжете, двете братовчедки трябва да вземат решение дали да заложат на брака или на независимостта си.





Твърдо решена да управлява, Мария предизвиква Елизабет. Предателства, заговори и безмилостни кроежи са част от битката между две силни жени, които ще променят хода на историята. „Кралицата на Шотландия” е филм за жестоката борба за надмощие между две силни жени в един мъжки свят. Двете главни героини са съперници в любовта и властта, повлияни от духа на миналото - покварен от гръмки лъжливи обещания и алчност.

