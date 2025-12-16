Съботният празничен киноследобед ще стартира в 13.30 ч. с комедията „Гринч” с участието на Джим Кери и Джефри Тамбор разказва за зелено космато плашило, което живее заедно с кучето си Макс в пещера в планината Кръмпит. Гринч мрази Коледа и всичко, свързано с празника. Намръщеният злодей решава да открадне Коледа, за да сложи край на празничната еуфория на съседите си. Но срещата му с малката Синди-Лу може да промени всичко. Потопете се в топлата, забавна и красиво анимирана история за силата на добротата и магията на празниците.

По-късно от 13.00 ч. следва музикалната комедия, дело на режисьора Триш Си – „Перфектният ритъм 3“. След колежа Bellas се събират за последно — за турне пред американските войски в чужбина. Нови конкуренти, музикални сблъсъци и много хумор ги очакват, докато момичетата търсят своя път… и своя следващ голям хит. Финалът на обичаната музикална поредица е забавен, шумен и изпълнен с акапелно настроение.

Не пропускайте забавната анимация „Гринч“ от 13.00 ч. и „Перфектният ритъм 3“ от 15.00 ч. в събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова