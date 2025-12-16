Тази събота вечер почитателите на екстремни приключения ще имат възможността да ги съпреживеят, попадайки в страхотния свят на Дисни. Макензи Остин и Кевин Спейси се впускат в най-опасното състезание с кучешки впрягове в приключенския филм „Железният Уил“ по NOVA. Лентата е базирана на историите на Албърт Кембъл, победител от състезанието по догслейдинг Уинипег - Сейнт Пол през 1917 година.

След смъртта на баща си Уил (Макензи Остин) поема задълженията, присъщи за главата на семейството. За да спаси семейното имущество, той решава да участва в надпревара с шейни, теглени от кучета. Състезанието е опасно и много рисковано, но въпреки това Уил и верните му хъскита се впускат в приключение, което ще ги изправи пред нечувани опасности и изпитания.

Редактор: Боряна Димитрова