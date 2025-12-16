Джон Маклейн (Брус Уилис) отново попада в епицентъра на голяма опасност, след като загадъчен терорист превръща Ню Йорк в лабиринт от смъртоносни пъзели и капани.

С неочакван партньор до себе си, Маклейн ще влезе в надпревара с времето, за да разкрие плана на злодея и да спаси града. Взривяващо действие, бързи обрати и епичен финал на третата част на култовата поредица, очакват зрителите в събота вечер по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова