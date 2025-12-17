-
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Акулови от София и семейство Циркаджийски от с. Пиперков Чифлик.
В началото на играта двата отбора си размениха по един рунд, като Циркаджийски спечелиха първи, а Акулови втори рунд. Както и в предната си игра, Акулови не дадоха повече възможност на опонентите си да съберат точки. Те спечелиха останалите три рунда и с резултат 578:35 точки се поздравиха с трета победа.
В „Бързи пари“ обаче отново не успяха да достигнат 200 точки. Те събраха 90 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Акулови ще посрещнат семейство Котаците от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
