Топъл и уютен неделен следобед ще зарадва зрителите на NOVA с романтични коледни филми. Старт ще постави „Коледно одеяло“, което разказва историята на пожарникаря Лиам и учителката по квилинг Ейми, които се обединяват, за да направят коледно одеяло за сватбата на сестра му. Намерението на Лиам да пътува до Южна Америка след събитието поставя под въпрос тяхната процъфтяваща романтична връзка. Докато се ориентират в чувствата си един към друг и стремежите си, в навечерието на празничния сезон те трябва да решат какво наистина има значение в живота.

По-късно от 14.15 ч. следва лентата „Коледна среща“, която разказва за празничната среща на група бивши съученици, които се събират заедно 15 години след завършването си. Старите спомени, неизказаните чувства и нови романтични искри се преплитат, докато всеки от тях открива какво го е променило — и какво още търси. Топла коледна история за вторите шансове, приятелството и малко празнична магия.

