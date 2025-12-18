Впечатляващ край на годината ще постави NOVA със специалната си празнична програма. На 30 декември в 22:30 ч. зрителите ще могат да се насладят на първия самостоятелен концерт на Михаела Филева със симфоничен оркестър под диригентството на маестро Максим Ешкенази, който обединява поп музиката и класическото звучене в емоционална хармония.

Снимка: NOVA / Красена Ангелова

Снимка: Нели Куртева

В първите часове от последния ден от 2025 година (9:30 ч.) ще бъде разпръснат „Звезден прах“ в игралния филм на режисьора Матю Вон. На обед (12:30 ч.) Любо Киров ще накара публиката да усети магията на музиката, която ще оживее под съпровода на класически камерен оркестър с едни от най-добрите музиканти в България. След това европейската ваканция на млада жена ще се превърне в „Приказка наяве“ (14:45 ч.), а в 16:45 ч. добронамереният Грег (Бен Стилър) ще опита да спечели сърцето на своя бъдещ тъст и бивш агент на ЦРУ (Робърт Де Ниро) в „Запознай се с нашите“.

Снимка: Иван Ерменков

Новогодишната вечер ще стане по-забавна със специалното новогодишно издание на "Пееш или лъжеш", което започва в 20:00 ч. В него зрителите ще видят дуетите на звездните участници и техните избраници, които ще изпълнят по една любима песен и една забавна Lip Sync имитация. С много смях, настроение и изненади, те ще напълнят сцената с много музика и усмивки в компанията на любимия водещ Димитър Рачков и панелистите Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Снимка: NOVA / Красена Ангелова

Точно в 22:00 ч. празничната програма „Гала вечер с NOVA” ще изпрати годината с първокласно забавление, емоционални истории, артистични изпълнения и много изненади. Звездните водещи Гала и Герасим Георгиев-Геро ще бъдат в компанията на скъпи гости – певците Васил Найденов, Силвия Кацарова, Рафи Бохосян, Ивана, Десислава, Фики Стораро, Нети Добрева, Тино и Роби, както и актьорите Здрава Каменова, Неда Спасова, Евелин Костова, Станимир Гъмов, Румен Угрински и Дарин Ангелов. Част от формата ще станат и някои от най-колоритните участници от последните сезони на „Игри на волята“ и Big Brother. Популярният народен певец Здравко Мандаджиев, ансамбъл „Средец“ и танцовите клубове „Средец“ и „Граовци“ ще поднесат специален поздрав за зрителите в първите минути на Новата година.

Снимка: NOVA / Красена Ангелова

Градусите на настроението в първите часове на 2026-а ще повишат Драгана Миркович и Миле Китич (00:30 ч.), които излязоха заедно на една сцена за първи път пред българската публика по-рано тази година. Двете балкански звезди ще изпълнят някои от най-големите си хитове.

Снимка: NOVA / Красена Ангелова

Първият ден от новата година ще започне с анимациите „Бебе Бос: Семейни работи“ (8:00 ч.) и „Аз проклетникът“ 3 (10:00 ч.). В 13:00 ч. една от най-обичаните български фолклорни изпълнителки Николина Чакърдъкова и дъщеря ѝ Мария Чакърдъкова ще изградят по необикновен начин мост между минало, настояще и бъдеще в народната музика. Вярна на традициите, NOVA ще покаже и два български филма – „Диви и щастливи“ (1 януари в 20:00 ч.) и „В сърцето на машината“ (2 януари, 21:00 ч.).

Снимка: NOVA / Красена Ангелова

Останете в уюта на новогодишната програма на NOVA!

Редактор: Боряна Димитрова