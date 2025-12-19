-
„Пресечна точка”: За охраната на депутатите от НСО и за гъвкавото работно време на родителите
-
„На кафе“ с Калин от „Игри на волята“, Луиза Григорова-Макариев и Цветина Петрова
-
„Ничия земя“: Непознатият Васил Найденов
-
На крилете на любовта: Как ще прекара празниците най-новата светска двойка Георги Стойчев-Шопа и Невяна Владинова?
-
Рискова игра в "Сделка или не"
-
Петкови предизвикват Акулови в "Семейни войни"
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Акулови от София и семейство Петкови от Етрополе.
В петата си и последна игра, Акулови отново показаха, че са абсолютни шампиони в играта и нито един въпрос не може да ги затрудни. Те печелеха рунд след рунд и за пореден път оставиха опонентите си без точки. С убедителен резултат от 565:0 точки, Акулови се поздравиха със своята пета победа, а това им донесе и допълнителен бонус от 5000 лв.
В последния си опит в „Бързи пари“ събраха 190 точки и добавиха още 1000 лв. печалба от епизода, с което събраха цели 10 000 лв. от своето участие.
Днес един срещу друг се изправят двата нови отбора на семейство Петрови от Костенец и семейство Великови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни