Юлиян Стоянов среща Деси Тенекеджиева, Йордан Камджалов и кучето Анди пред т.нар. Елхи на таланта, разположени пред НДК.

„Това е нашата благотворителна, еко специална кампания на Фондация „Стоян Камбарев“, която всяка година подкрепя многодетни семейства в нужда и младите таланти. Приятели, частни лица или компании осиновяват вълшебна елха на таланта. На табелките, сложени върху елхите е изписано кой точно коя е осиновил. Украсяваме с над 200 играчки. Започваме с тази бройка, но редовно на финала оставаме с 50-60“, разказва Деси Тенекеджиева.

Коледна магия пред НДК: Деси Тенекеджиева за благотворителната инициатива „Елхи на таланта“

„Хората ги взимат, защото много ги харесват. Каузата е една от най-красивите и благородните в България. Деси Тенекеджиева има няколко такива. Една от тях и ежегодната коледна музикална, творческа, сценична магия. След броени часове скачаме в „Коледна приказка“ – един изключителен спектакъл, режисиран от Деси Тенекеджиева. Лауреати на Фондация „Стоян Камбарев“ ще бъдат на сцената. Това е едно събитие, на което всички, които са били, казват, че са излезли преобразени“, пояснява Йордан Камджалов.

Деси Тенекеджиева и маестро Камджалов продължават любовната магия с коледната си приказка

„Направихме по два спектакъла на вечер. Има останали броени билети. Миналата година препълнихме Зала 1 на НДК с млади таланти“, разказва Деси Тенекеджиева.

„За 72 часа ще има 6 концерта в цяла България. Това е по време на празничните дни. А ние, ще обикаляме страната, за да разпръснем вдъхновение. Вече шеста година празнуваме Коледа по този начин“, разказват Йордан Камджалов и Деси Тенекеджиева.

На 27, 28 и 29 декември „Коледна приказка“ гостува последователно на Бургас, Варна и Стара Загора.

