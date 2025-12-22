В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Петрови от Костенец и семейство Великови от София.

След като Акулови отстраниха пет отбора и спечелиха шампионската титла, две нови семейства влезнаха в играта, за да се опитат да постигнат техния резултат. Надпреварата откриха Великови, като грабнаха точките в първия рунд. Във втори Петрови успяха да откраднат, а след като спечелиха и трети рунд, поведоха в резултата. Великови им отвърнаха, като на свой ред откраднаха в четвърти рунд. Пети рунд се оказа решаващ за двата отбора. Петрови бяха по-бързи, но разкриха само един отговор, което даде възможност на Великови само с един отговор да спечелят победата, но не успяха да познаят какво има на таблото и със съвсем малка разлика Петрови победиха в двубоя с 202:196 точки.

В „Бързи пари“ събраха 78 точки и спечелиха първите си 1000 лв.

Днес срещу Петрови ще се изправи семейство Тодорови от София.

