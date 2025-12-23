Тази вечер в студиото на "Новините на NOVA" е шеф готвачът с най-изкушаващите професионални резултати, без значение дали е като ментор в „Кошмари в кухнята“ или в ролята на жури в „Черешката на тортата“ - шеф Иван Манчев.

Съветът на професионалиста за бърза трапеза на Бъдни вечер включва задължителните плодове, зеленчуци, салата, туршия и бързо приготвена содена питка, които поставени на масата ще спасят празника. Бърза и вкусна рецепта за сладкиш за Коледа според шеф готвача са запечени ябълки с карамел, а вариант е да се комбинират с тесто, останало от питката за Бъдни вечер.

„От 5 януари 2026 г. започват нови епизоди на „Черешката на тортата“ и обещаваме уникален сезон, а след това през февруари предстоят нови епизоди на „Кошмари в кухнята“. Този сезон ще е феноменален и много интересен. Хората ще има какво да научат от него. Зрителите ще разберат какво да правят и какво да не правят, когато започват бизнес. Тъй като две години не сме снимали, сега направихме уникален сезон. Във времето и ние израснахме, затова е съвсем естествено зрителите да видят нови неща“, разказва водещият на двете популярни предавания.

Иван Манчев разказва, че участниците в „Кошмари в кухнята“ изживяват катарзис и често се разплакват, което виждаме и в епизодите. Това за него е освобождаване на енергия, а той служи като тяхно огледало.

„Хубаво е в живота да имаме това огледало. Добре е някой да ти показва, че там където си тръгнал не е правилния път. Така се наместваш и тръгваш в правилната посока. Това е начинът – първо плачат, а после се смеят, с умиление, защото сме им помогнали. Ако искаме да сме най-добрите, трябва да влагаме най-доброто от себе си“, разкрива ролята си в "Кошмари в кухнята" шеф-готвачът.

Иван Манчев не робува на суеверия и за него няма значение кога какво ще се приготвя. Важното е да умееш и да вложиш най-доброто от себе си. Затова когато събереш семейството около масата, всички ще се радват на хубавия вкус.

„Искам да пожелая на зрителите да са здрави, да правят нещата по най-добрия начин, като влагат най-доброто от себе си. Така следващият ден ще е по-добър от предния. Когато човек е с фокус върху себе си и прави добри неща, ще е по-добър на следващия ден“, категоричен е шеф Иван Манчев.

Още интересна информация за „Черешката на тортата“ може да откриете във Facebook страницата на предаването. Всички епизоди на поредицата могат да бъдат гледани и в NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Повече информация за „Кошмари в кухнята“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

Редактор: Райна Аврамова