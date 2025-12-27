Той е кошмарът на всяка кухня и „Черешката на тортата“ на всяко предаване. Говори за храната с любов, макар тя да е малка част от всичките му професионални приключения. Днес в „Събуди се“ шеф Иван Манчев прави своята равносметка на изминалата година и разкрива какво предстои в близко бъдеще. За шеф готвача празниците създават настроение и принципи в семейството, затова всички трябва да се съберат на Коледа около трапезата и да споделят хубавите мигове. За него най-важното нещо е семейството, затова всички са се събрали около масата, приготвена от съпругата му Ива. Естествено на Бъдни вечер са уважили празника с постни ястия, докато на Коледа са яли вкусна пуйка.

Храната събира или разделя съвременните хора?

„Все повече храната ще ни събира. Всеки израства, започва да обръща внимание на здравето си и да внимава какво консумира. Искаме да живеем дълго, а за мен храната е 80% от физическото състояние. Затова апелирам хората да мислят как се хранят и да знаят какво консумират. Тя носи здраве след себе си“, е мнението на шеф готвачът.

Според Иван Манчев социалните мрежи ни дават едни хубави снимки, но не могат да ни направят добри готвачи или кулинари. Помагат ни създавайк въображение, за да направим ястието красиво, и то да носи наслада на очите и сетивата.

Новината, която Иван Манчев обяви е, че „Черешката на тортата“ се завръща със своя 15-ти сезон в ефира на NOVA.

„Това е много дълъг период от време и за 15 години много се промениха нещата. Аз също се промених и израснах в пътя си. Станах по-взискателен, защото виждам, че можем да направим нещата по-добре. Трябва да се влага мисъл. Затова в "Черешката" критикувам използването на подправки, продукти и съчетаването им. Това е мисъл и отношение. Не можеш да посрещаш гости и да се учиш на нещо пред камерата. Правете себе си, вашата душа и сърце. Понякога от дефекта става ефект, но не винаги се получава. Имаме нови правила и ново оценяване – имаме точки за изживяване и за храна. Двете се събират и се дава една обща оценка. Вечерята е изживяване и цялостен продукт, който включва и храната“, разкрива новините в любимото кулинарно предаване шеф готвачът.

На 5 януари 2026 г. започва новият сезон на „Черешката на тортата“, а през февруари започва новият сезон на „Кошмари в кухнята“. До момента са заснети 12 епизода, но продължават да снимат.

Още интересна информация за „Черешката на тортата“ може да откриете във Facebook страницата на предаването. Всички епизоди на поредицата могат да бъдат гледани и в NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Повече информация за „Кошмари в кухнята“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

Редактор: Райна Аврамова