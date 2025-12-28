За какво ще похарчи парите, спечелени от формата и как посреща първата си Коледа в България с неговата приятелка и баба, репортерът на „Събуди се“ Юлиян Стоянов отива на гости в дома на Давид Бет във Владая. Гордата баба споделя, че внукът й е бил послушно и кротко дете като малък.

Давид показва градината си, в която сади основно зеленчуци и демонстрира приготвената от него коледна питка с прочутата закваска „Лили“. Признава, че това е втората му питка, приготвена до този момент. Победителят в риалити формата разказва, че едва от година се занимава с хляб.

„Реално Big Brother не ме накара да остана тук в България. Истината е, че не ми се живее в Германия, а и гаджето ми Наси е тук и не искам да живея без нея. Мечтата ми е да отворя пекарна и не смятам да пипам парите от наградата“, категоричен е Давид.

Младият мъж, който влезе в Big Brother с буркан закваска, показва в ефир как се прави тя по неговата специална рецепта.

Редактор: Райна Аврамова