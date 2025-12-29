В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Тодорови от София и семейство Врачански от Враца.

Динамична и непредсказуема беше играта между двата отбора. Врачански поведоха след първи рунд, но Тодорови ги догониха във втори, а след като откраднаха и точки в трети рунд си спечелиха и по-голяма преднина. Врачански обаче я стопиха в четвърти рунд и изравниха резултата. Всичко се реши в последния пети рунд, който започнаха Тодорови, но разкриха само два отговора и това даде възможност на Врачански да откраднат. С точно попадение, Врачански грабнаха точките от рунда и победата с резултат 383:168 точки.

В „Бързи пари“ събраха цели 187 точки, но това не им стигна за по-голяма печалба и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.

Днес срещу Врачански ще се изправи семейство Смоленете.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

