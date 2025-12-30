Те са победители и обединители. Те са новата генерация шампиони, които се превърнаха в посланици на страната ни пред света. В „Темата на NOVA” журналистът Запрян Запрянов и операторът Петър Симеонов ще върнат зрителите към едни от най-знаковите спортни моменти на 2025 г., за да покажат историите и лицата отвъд медалите.

За част от новите звезди, които преобърнаха българския спорт, пътят към титлите е бил дълъг и осеян с трудни решения и невъзможни усилия. Но той ги е променил и им е дал силата да сплотяват, да вдъхновяват, да побеждават, защото носят „Печат на победители“. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Очаквайте първото издание на „Темата на NOVA” за 2026 г. с добавена реалност от ново измерение. Студиото, в което авторите представят своите документални разкази и разследвания е обновено със серия високотехнологични аудиовизуални елементи. Така свръхмодерният телевизионен комплекс на NOVA създава нова многопластова реалност, която вече е по-близка, по-автентична и по-вълнуваща за зрителите.

Очаквайте „Печат на победители“ в „Темата на NOVA“ на 3 януари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.