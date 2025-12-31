Любо Киров ще накара зрителите на NOVA да усетят магията на музиката, която ще оживее под съпровода на класически камерен оркестър с едни от най-добрите музиканти в България.

Музикалното пътешествие ще стартира с песните от последния албум на Любо Киров „Ново сърце“ и „Последното решение“. Още в началото на концерта на сцената се качва и Михаела Маринова, с която изпълняват „Вселена“ и „Мога“. „Усеща се сила“ и „Всичко е наред“.

Поредица от изненади очакват зрителите на NOVA, първата от които е специалното участие на Орлин Горанов, с когото изпълняват емблематичната за българската музика песен „Светът е за двама“ с нов аранжимент. Нина Николина и „Магическите гласове“, от своя страна, ще внесат модерно фолклорно звучене към парчето „Целуни ме“.

Потопете се в магията на музиката на обяд на 31-ви декември от 12.30 ч. с магическия глас на Любо Киров и негови любими песни.

Редактор: Боряна Димитрова