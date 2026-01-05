-
„На кафе“ с Фики Стораро, Искра Донова, стендъп комедиантите Капитана и Донски
-
Алекс: „Игри на волята“ е вид симулация на живота, където преживях своя рестарт
-
Традиционна домашна вечеря от Чикагото от „Игри на волята“ в „Черешката на тортата“
-
Забележителна печалба и силно емоционална игра в "Сделка или не"
-
"Съдебен спор" заради битови сметки и побой
-
„Събуди се“: Спомен за Димитър Пенев
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Смоленете и семейство Сливови.
Равностойни противници, двете семейства се бореха за всеки рунд и всяка точка до самия финал. В първи рунд, Смоленете умело откраднаха точките на Сливови, които им отвърнаха, като откраднаха в следващите два рунда. Смоленете обаче не бяха готови да се предадат и спечелиха четвърти рунд, с което резултата стана равен. Последните минути от играта бяха важни и за двата отбора. В пети рунд, Смоленете бяха по-бързи и след като разкриха три отговора, Сливови имаха малък шанс да откраднат точките им и победата. Те обаче не успяха да познаят и така Смоленете си ги запазиха и спечелиха с резултат 408:194 точки.
В „Бързи пари“ събраха 121 точки и добавиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес срещу Смоленете ще се изправи семейство Мънови от Нови Искър.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни