-
Разочароваща и емоционална игра в "Сделка или не"
-
Перфектно меню, сътворено с помощта на AI от Валерия Дакова в „Черешката на тортата“
-
„Пресечна точка”: Излишни ли бяха страховете от еврото
-
„На кафе“ с Фики Стораро, Искра Донова, стендъп комедиантите Капитана и Донски
-
Алекс: „Игри на волята“ е вид симулация на живота, където преживях своя рестарт
-
Традиционна домашна вечеря от Чикагото от „Игри на волята“ в „Черешката на тортата“
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Смоленете и семейство Мънови.
Смоленете продължиха с доброто си представяне и в този епизод. Те спечелиха първи, трети и четвърти рунд, което им даде сериозна преднина пред Мънови, които събраха точки от втори и пети рунд, но те не им бяха достатъчни за победа в тази битка. С краен резултат 385:154 точки, Смоленете продължиха към следващия кръг на играта.
В „Бързи пари“ събраха 119 точки, което не беше достатъчно за по-голяма печалба и те и добавиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес срещу Смоленете ще се изправи семейство Русеви.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни