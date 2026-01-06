В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Смоленете и семейство Мънови.

Смоленете продължиха с доброто си представяне и в този епизод. Те спечелиха първи, трети и четвърти рунд, което им даде сериозна преднина пред Мънови, които събраха точки от втори и пети рунд, но те не им бяха достатъчни за победа в тази битка. С краен резултат 385:154 точки, Смоленете продължиха към следващия кръг на играта.

В „Бързи пари“ събраха 119 точки, което не беше достатъчно за по-голяма печалба и те и добавиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес срещу Смоленете ще се изправи семейство Русеви.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова