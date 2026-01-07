-
Сантиментално меню от детството на Венета Костова в „Черешката на тортата“
-
Блестяща игра и победа над Банкера в "Сделка или не"
-
„Пресечна точка ”: За Изборния кодекс и за депутатските заплати
-
На Ивановден в „На кафе“ с Ивана, Захари Карабашлиев и Милена Иванова - ЕА
-
Разочароваща и емоционална игра в "Сделка или не"
-
Русеви предизвикват Смоленете в "Семейни войни"
Гледайте тв играта тази сряда от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Смоленете и семейство Русеви.
В първите три рунда на играта доминираха Русеви, но опитните вече Смоленете откраднаха точките в два от тях и поведоха в резултата. Те си осигуриха по-голямо спокойствие за пети рунд, след като взеха и четвъртия, но Русеви все още имаха шанс да обърнат играта. В последния рунд, Смоленете бяха по-бързи, разкриха три отговора и вече се радваха на победата, когато Русеви ги изненадаха в последната минута с правилен отговор и взеха точките, а резултата стана 345:230 в полза на Русеви.
В „Бързи пари“ събраха едва 12 точки и прибраха 1000 лв. от този епизод.
Русеви ще имат шанс да се представят по-добре следващия път, но първо ще трябва да се преборят с новия отбор на семейство Гугуткови от Пловдив.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни