Над 33 000 хиляди деца в България са станали майки само за последните десет години. В статистиката, оказва се, влизат дори 11-годишни родилки. Тази събота в „Темата на NOVA” журналистът Виолета Манчева и операторът Николай Кънчев разказват разтърсващи истории за преждевременно порастване, принуда, безсилие.

Въпреки мерките на институции и правозащитници, хиляди момичета у нас нямат шанса да избират. За тях единственият път е ранно майчинство – вместо безгрижно детство. Голяма част от момичетата напускат училище, за да родят, но никога повече не се връщат в класните стаи. А неграмотността и традициите ги обричат на тежка зависимост от общността и от социалната система. Кой и как може да прекъсне омагьосания кръг, в който деца продължават да раждат деца – без право на избор? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Николай Чобанов.

Очаквайте „Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA“ на 17 януари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.