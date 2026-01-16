-
„На кафе“ с Влади Зомбори, София Бобчева и Надя и Атанас Стоеви от оркестър „Канарите“
Вечеря по ноти с „повелителя на Блатото“ от „Игри на волята“ Дечо в „Черешката на тортата“
Блондови срещу Петрови в "Семейни войни"
Смела игра в "Сделка или не"
„Пресечна точка”: За предизборния популизъм и за проблемите с боклука в София
„Ничия земя“: Социология на суеверието
Не пропускайте тази събота след централната емисия новини
Над 33 000 хиляди деца в България са станали майки само за последните десет години. В статистиката, оказва се, влизат дори 11-годишни родилки. Тази събота в „Темата на NOVA” журналистът Виолета Манчева и операторът Николай Кънчев разказват разтърсващи истории за преждевременно порастване, принуда, безсилие.
Въпреки мерките на институции и правозащитници, хиляди момичета у нас нямат шанса да избират. За тях единственият път е ранно майчинство – вместо безгрижно детство. Голяма част от момичетата напускат училище, за да родят, но никога повече не се връщат в класните стаи. А неграмотността и традициите ги обричат на тежка зависимост от общността и от социалната система. Кой и как може да прекъсне омагьосания кръг, в който деца продължават да раждат деца – без право на избор? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Николай Чобанов.
Очаквайте „Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA“ на 17 януари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
