Динамичната американска драма се завръща с още повече екшън, напрежение, неочаквани обрати и мистериозни случаи. Елитният отряд централата на ФБР в Ню Йорк отново ще вложи всички сили и най-добри умения, за да обезвреди едни от най-опасните престъпници в града.

Елитният отряд продължава да разследва поредица от сложни случаи, но ще се сблъска и с голяма трагедия, след като един от членовете на екипа неочаквано губи живота си. В епизода тази вечер агентите работят под прикритие в тайна операция. Специален агент Омар Адон успява да се доближи до купувач, но нещата се променят, когато партньорът на купувача е убит, а бомбата, която търси, изчезва. В процеса на разследването агентите разбират, че мъжът, който е откраднал бомбата, възнамерява да я използва в сграда, където ще се проведе конференция на Федералните служби. Междувременно Джубал се затруднява да изпълни обещанието си да присъства на рождения ден на сина си Тайлър и се налага да го пропусне. Майката на Тайлър го информира, че на партито са дошли четири деца, което е облекчение за Джубал, тъй като Тайлър преминава през труден период в резултат на диагноза левкемия.

