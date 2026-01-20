United Group B.V., водеща телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, днес обяви, че успешно е завършила рефинансиране на облигации в размер на 1,5 млрд. евро, като значително е укрепила капиталовата си структура и финансовата си гъвкавост.

Силното търсене от страна на инвеститорите позволи на Групата значително да увеличи размера на новата емисия облигации с плаващ лихвен процент до 1 130 млн. евро, както и да рефинансира своите неизплатени PIYC PIK облигации. Финансирането постигна намаление на разходите по облигациите с плаващ лихвен процент със 100 базисни пункта и по PIYC PIK облигациите със 112,5 базисни пункта, което води до приблизително 15 млн. евро годишни спестявания от лихви, както и до удължаване на матуритетния профил на дълга на Групата.

Този резултат следва успешното рефинансиране на облигации за 400 млн. евро от United Group, приключило през декември 2025 г., както и последните резултати за третото тримесечие на миналата година на Групата, които показаха продължителен ръст на приходите и коригираната EBITDAaL и допълнително намаление на задлъжнялостта.

Взети заедно, тези предпоставки отразяват продължаващата подкрепа от страна на притежателите на облигации на Групата и силното търсене на кредита на United Group на европейските дългови капиталови пазари, както и подчертават доверието в стратегията, перспективите за растеж и финансовите резултати на Групата.

Стан Милър (Stan Miller), Главният изпълнителен директор на United Group, сподели:

„Изключително сме доволни от резултата от тази сделка. Тя не само намали нашите разходи за финансиране, но също така представлява поредния вот на доверие от страна на нашите инвеститори в облигации и надгражда положителната инерция след силните ни резултати за третото тримесечие. Това отразява нашия дисциплиниран подход към управлението на капиталовата структура и подобрява финансовата ни гъвкавост, позволявайки ни да продължим да изпълняваме стратегията си на основните ни пазари в ЕС, да напредваме с нашата програма за растеж и да създаваме дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни.

J.P. Morgan действа като глобален координатор и физически главен поемател. BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG и UniCredit Bank GmbH действат като съвместни глобални координатори и главни поематели.

