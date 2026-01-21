В епизода на ФБР тази вечер елитният отряд ще разследва обир на оръжеен магазин и убийството на брата на собственика.

В хода на разследването ще стане ясно, че един от извършителите на престъплението е съученик на сина на Джубал, но той категорично отказва да съдейства за разплитането на случая.

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „ФБР" тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова