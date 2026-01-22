В епизода на „ФБР“ тази вечер специален агент Омар Зидан ще стане жертва на собствената си състрадателност. Примамен от дама, която го моли за помощ, ще попадне в капана, подготвен от нейното гадже и ще бъде ограбен.

Междувременно агентът ще получи обаждане за убийство във федерален имот. Каква е причината за тежкото престъпление, какви са били мотивите на извършителя и познавал ли е лично жертвата?

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „ФБР" тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова