В епизода на „ФБР“ тази вечер бизнесмен е застрелян посред бял ден на път към дома си. Разследването показва, че убитият мъж – Франк Леон е заможен счетоводител, който e работил за голяма фирма, но след това решава да продължи кариерата си самостоятелно.

Той и семейството му обаче обръщат всичките си активи в кеш, а причината е, че Франк е засегнал интересите на един от най-влиятелните си клиенти – наркобаронът с прякор Ел Фео („Грозникът“).

Притеснен за живота си заради това, че е свидетелствал срещу нарко организацията на Ел Фео, малко преди да бъде жестоко убит, Франк събира в досие цялата уличаваща информация, с която разполага, и я дава на съпругата си. Научавайки за смъртта му, тя бърза да предаде папката с материалите на екипа на ФБР…

Какво съдържа досието и ще стигне ли елитният отряд до извършителя на престъплението, не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „ФБР" тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова