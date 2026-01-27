В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Лисичкови от София и семейство Веселяците от Пирдоп.

Играта между двете семейства премина в крадене на точки и размяна на рундове. Първия спечелиха Веселяците, а във втория отново те грабнаха точките, като ги откраднаха от Лисичкови. Точките от трети рунд отидоха при Лисичкови, които умело ги отмъкнаха от Веселяците, които на свой ред отново откраднаха в четвърти рунд. Така с не много голяма разлика в резултата, в решаващият пети рунд, единственият разкрит отговор от Лисичкови им донесе победата с 221:188 точки.

В „Бързи пари“ събраха едва 43 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес Лисичкови ще се изправят срещу семейство Александрови от Велико Търново.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова