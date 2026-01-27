-
Точен усет и добра печалба в "Сделка или не"
-
Вкусна руска кулебяка и арт изненади с Ивелина Иванова от Hell’s Kitchen в „Черешката на тортата“
-
"Пресечна точка": За Съвета за мир и кои са най-добре платените специалности на борсата
-
„На кафе“ с Асен Кукушев, Цветомир Иванов и народните певици Ива и Велислава Костадинови
-
Забавна игра в "Сделка или не"
-
Веселяците срещу Лисичкови в "Семейни войни"
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Лисичкови от София и семейство Веселяците от Пирдоп.
Играта между двете семейства премина в крадене на точки и размяна на рундове. Първия спечелиха Веселяците, а във втория отново те грабнаха точките, като ги откраднаха от Лисичкови. Точките от трети рунд отидоха при Лисичкови, които умело ги отмъкнаха от Веселяците, които на свой ред отново откраднаха в четвърти рунд. Така с не много голяма разлика в резултата, в решаващият пети рунд, единственият разкрит отговор от Лисичкови им донесе победата с 221:188 точки.
В „Бързи пари“ събраха едва 43 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Лисичкови ще се изправят срещу семейство Александрови от Велико Търново.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни