В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Лисичкови от София и семейство Александрови от Велико Търново.

Двете семейства спечелиха по един рунд и си откраднаха точки в още по един , което след четвърти рунд направи резултата равен. И двата отбора искаха да спечелят точките от последния рунд, но по-точни в отговорите бяха Александрови. Лисичкови имаха шанс да откраднат, но не успяха и това донесе победа на Александрови с 387:184 точки.

В първите си „Бързи пари“ събраха 164 точки, което не им донесе по-голяма печалба и с 1000 лв. от епизода, те продължават напред към следващата си игра.

Днес Александрови ще се изправят срещу семейство Плодчетата от София.

Редактор: Боряна Димитрова