-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Александрови от Велико Търново и семейство Плодчетата от София.
Играта откриха Александрови с победа в първи рунд. Във втори и трети точките прибраха Плодчетата, а в четвърти рунд Александрови успяха да откраднат точки и почти изравниха резултата. В оспорвания финал, по-точни бяха Плодчетата. Те си спечелиха правото да разкриват отговори първи, но познаха само два от тях и Александрови получиха възможност да откраднат точките им и да спечелят играта. Те пропуснаха този шанс и с краен резултат 371:138 точки напред продължиха Плодчетата.
В „Бързи пари“ събраха 170 точки, което им донесе 1000 лв. от този епизод.
Днес Плодчетата ще се изправят срещу семейство Димитрови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
