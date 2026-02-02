-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта този понеделник от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Плодчетата и семейство Черешкови и двете от София.
Играта между двете семейства премина в размяна на рундове и борба за точки до самия финал. Първи и трети рунд бяха за Черешкови, а втори и четвърти взеха Плодчетата. Изхода от играта се реши в пети рунд, в който Черешкови успяха да грабнат точките и това им донесе победа с 305:139 точки.
В „Бързи пари“ събраха 127 точки, което им донесе печалба от 1000 лв. от този епизод.
Днес ще проследим играта на семейство Спасови и семейство Мифамилия и двете от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", този понеделник от 17:00 по NOVA.
