В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Спасови и семейство Мифамилия и двете от София.

Мифамилия откриха играта и бързо събраха точки след като спечелиха първи рунд, откраднаха точките на Спасови във втори и продължиха с доброто си представяне в трети и четвърти рунд. Спасови нямаха нито една точка, но разкриването на всички отговори в пети рунд можеше да им донесе победа. В последен опит да останат в играта, спечелиха правото да играят първи, но успяха да разгадаят само два отговора. Мифамилия имаха възможност отново да откраднат и не я пропуснаха, което ги направи безспорни победители с 497:0 точки.

В „Бързи пари“ събраха 149 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.

Днес Мифамилия ще посрещнат семейство Бенковски от София.

