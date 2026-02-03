-
Уверена и достойно изиграна игра в "Сделка или не"
-
„На кафе“ с Нели Рангелова, Станка Калчева, Александра Сърчаджиева и Стилиян Стоянов за премиерата на „Брънч за начинаещи“
-
Световна седмица в „Черешката на тортата“
-
Смела игра и добър усет в "Сделка или не"
-
Мифамилия се изправят срещу Спасови в "Семейни войни"
-
„Събуди се“: Търси се лидер в червено. Кристиян Вигенин за процесите в партията и в държавата
Гледайте тв играта този вторник от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Спасови и семейство Мифамилия и двете от София.
Мифамилия откриха играта и бързо събраха точки след като спечелиха първи рунд, откраднаха точките на Спасови във втори и продължиха с доброто си представяне в трети и четвърти рунд. Спасови нямаха нито една точка, но разкриването на всички отговори в пети рунд можеше да им донесе победа. В последен опит да останат в играта, спечелиха правото да играят първи, но успяха да разгадаят само два отговора. Мифамилия имаха възможност отново да откраднат и не я пропуснаха, което ги направи безспорни победители с 497:0 точки.
В „Бързи пари“ събраха 149 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.
Днес Мифамилия ще посрещнат семейство Бенковски от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този вторник от 17:00 по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни