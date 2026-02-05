-
-
-
-
-
-
Не пропускайте епизода на „ФБР" този четвъртък от 21.30 ч. по NOVA
Състоянието на простреляната Нина Чейс е критично – след като припада на път към болницата се налага да влезе спешно в операционната.
Междувременно Изабел съветва Джубал да се върне в Ню Йорк, а Маги предлага да се свърже с Реми Скот, който е работил под прикритие с руската мафия, с надеждата да им помогне да открият Ленков и хората му.
Каква е крайната цел на терористите и ще успеят ли спецполицаите да заловят техния водач, гледайте тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
