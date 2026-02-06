В епизода на „ФБР“ тази вечер Скола се завръща обратно на работа от Рим и още същия ден му възлагат да разплете случай, свързан с отвличането на заместник-командир на база на военновъздушните сили. Жертвата е полковник Джон Ситенфелд, ценител на женската красота, който често е забелязван в любимия си ресторант в компанията на различни дами. Полковникът поддържа паралелно любовна афера и със своята асистентка. В нощта на отвличането му, научил за изневярата, съпругът й влиза в конфронтация с Джон…

Спецполицаите предполагат, че излъганият мъж има връзка с отвличането, но дали е така или разполага с неоспоримо алиби, с което да се защити?

