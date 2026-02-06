NOVA/Красена Ангелова
-
Александър Сано: Всички финалисти носят духа на Христо Стоичков, затова изборът няма да е лесен
-
Кой ще изиграе Стоичков?
-
Черешкови се изправят срещу Веселяците в "Семейни войни"
-
Удовлетворителна и премерена игра в "Сделка или не"
-
Традиционно Аше Пармантие и шоколадов мус от Тома Никифоров в „Черешката на тортата“
-
"Съдебен спор" заради капан за котки
Не пропускайте тази събота след централната емисия новини
Един от 15 хиляди – толкова са столетниците у нас по последни данни. А българите, надхвърлили 90 години, са повече от 43 хиляди. Как живеят те? И какви послания носят? Тази събота в „Темата на NOVA” журналистът Анна Карадакова и операторите Георги Георгиев и Петър Симеонов разказват историите на хора, преживели по около век от спомени – за войни, лишения, победи и любов.
Те са сред нас – в магазина, в градския транспорт, седнали кротко на пейка пред дома ни или в парка. И търсят някой, пред чиито очи историите им отново да оживеят. Тъгуват по героите от избелелите си снимки и писма, но и продължават да мечтаят – през очите на дълголетието. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Кристиян Димов.
Очаквайте „През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA“ на 7 февруари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 ч.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни