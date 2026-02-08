Броени дни ни делят до най-безмилостната кулинарна надпревара в телевизионния ефир. Кухнята на Ада отново отваря врати за най-смелите и най-добрите готвачи у нас. Сред тях в предишни сезони бяха и следващите гости, които в студиото на „Събуди се“ ще открехнат завесата към предстоящия горещ сезон. Това са Яница Владова, Керан Костадинов и Атанас Балкански, които признават че се вълнуват много и са големи фенове на предаването. Яница разказва, че не е пропускала епизод или сезон, и след като е преживяла теза емоция, няма търпение да види как ще реагират и какво ще готвят новите участници. Керан, който бе сред най-младите участници във формата, определя представянето си като не най-добро, и има огромно желание да се докаже пред шефа. Заедно със Симона, с която са в един сезон, създават подкаст и обсъждат всичко интересно около формата.

„Най-важното нещо, което участниците трябва да знаят е, че Hell’s Kitchen е едно изживяване. Не трябва да се напрягат много. Ако можеш да готвиш влизаш, показваш какво можеш и шеф Ангелов ще го оцени“, категоричен е Атанас Балкански.

„Характера на Шеф Ангелов ме привлече да се запиша за участие в Hell’s Kitchen. Много се радвах, когато ми се караше. Беше като сбъдната мечта“, споделя Яница. Керан е малко по-умерен и има сериозен респект от шеф готвача. Атанас разказва, че се виждат с шеф Ангелов и си обсъждат кулинарни или бизнес теми, като и за него той е голям авторитет.

Кои са най-вълнуващите им спомени от Hell’s Kitchen?

Яница разказва, че няма да забрави деня, в който е била в оранжева куртка и е завършила сама резервацията си. Почувствала се е много горда.

За Керан вълнуващи са били първият и последният ден в шоуто. В първия не е подозирал какво го очаква, а в последния за първи път шефа излива сос върху него.

Наско споделя, че всеки ден в риалитито за него е бил вълнуващ и различен.

В момента Яница снима подкаст със сестра си и продължава да готви. Керан е техен конкурент в онлайн пространството, но също така отваря и собствено заведение в Студентски град, като фокус е здравословната кухня. В него замества дюнера със здравословна негова версия.

Най-голямо е развитието в кулинарната област при Атанас Балкански, който има отворени два ресторанта и е номиниран за множество награди. Миналата година вторият му ресторант печели наградата „Най-добър нов ресторант“, а в настоящата година е номиниран за наградата „Най-добър ресторант“. Тъй като тази година ще има посещение на Мишлен звездите в България смята той и екипа му да се представят възможно най-добре.

„Смятам, че в България има много добри готвачи и ресторанти. През последните години този бранш се развива много добре. Реалист съм и съм работил в ресторанти със звезди Мишлен извън страната, затова смятам, че не сме точно типа ресторант който се търси в класацията, но може да бъдем препоръчани“, споделя мнението си шеф Атанас Балкански.

​

Какви съвети биха дали на желаещите да станат част от приключението Hell’s Kitchen?

„Съветът ми към всички, които ще се запишат и участват в Hell’s Kitchen е да бъдат себе си и да дават всичко от себе си“, каза Яница.

„Дори и в трудните моменти се наслаждавайте, защото те ще свършат, но важното е да се учат много и да попиват знания от шефа“, допълва Керан.

„Трябва да си добър човек, но и добър готвач. Все пак е кулинарно предаване. Забавлявайте се, изживейте го на макс“, завършва Атанас.

