lВ Кухнята на Ада ще е още по-горещо, но как промени живота на едни от най-смелите участници и готвачи като Яница, Керан и Атанас?
Броени дни ни делят до най-безмилостната кулинарна надпревара в телевизионния ефир. Кухнята на Ада отново отваря врати за най-смелите и най-добрите готвачи у нас. Сред тях в предишни сезони бяха и следващите гости, които в студиото на „Събуди се“ ще открехнат завесата към предстоящия горещ сезон. Това са Яница Владова, Керан Костадинов и Атанас Балкански, които признават че се вълнуват много и са големи фенове на предаването. Яница разказва, че не е пропускала епизод или сезон, и след като е преживяла теза емоция, няма търпение да види как ще реагират и какво ще готвят новите участници. Керан, който бе сред най-младите участници във формата, определя представянето си като не най-добро, и има огромно желание да се докаже пред шефа. Заедно със Симона, с която са в един сезон, създават подкаст и обсъждат всичко интересно около формата.
„Най-важното нещо, което участниците трябва да знаят е, че Hell’s Kitchen е едно изживяване. Не трябва да се напрягат много. Ако можеш да готвиш влизаш, показваш какво можеш и шеф Ангелов ще го оцени“, категоричен е Атанас Балкански.
„Характера на Шеф Ангелов ме привлече да се запиша за участие в Hell’s Kitchen. Много се радвах, когато ми се караше. Беше като сбъдната мечта“, споделя Яница. Керан е малко по-умерен и има сериозен респект от шеф готвача. Атанас разказва, че се виждат с шеф Ангелов и си обсъждат кулинарни или бизнес теми, като и за него той е голям авторитет.
Кои са най-вълнуващите им спомени от Hell’s Kitchen?
Яница разказва, че няма да забрави деня, в който е била в оранжева куртка и е завършила сама резервацията си. Почувствала се е много горда.
За Керан вълнуващи са били първият и последният ден в шоуто. В първия не е подозирал какво го очаква, а в последния за първи път шефа излива сос върху него.
Наско споделя, че всеки ден в риалитито за него е бил вълнуващ и различен.
Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA
В момента Яница снима подкаст със сестра си и продължава да готви. Керан е техен конкурент в онлайн пространството, но също така отваря и собствено заведение в Студентски град, като фокус е здравословната кухня. В него замества дюнера със здравословна негова версия.
Най-голямо е развитието в кулинарната област при Атанас Балкански, който има отворени два ресторанта и е номиниран за множество награди. Миналата година вторият му ресторант печели наградата „Най-добър нов ресторант“, а в настоящата година е номиниран за наградата „Най-добър ресторант“. Тъй като тази година ще има посещение на Мишлен звездите в България смята той и екипа му да се представят възможно най-добре.
„Смятам, че в България има много добри готвачи и ресторанти. През последните години този бранш се развива много добре. Реалист съм и съм работил в ресторанти със звезди Мишлен извън страната, затова смятам, че не сме точно типа ресторант който се търси в класацията, но може да бъдем препоръчани“, споделя мнението си шеф Атанас Балкански.
Какви съвети биха дали на желаещите да станат част от приключението Hell’s Kitchen?
„Съветът ми към всички, които ще се запишат и участват в Hell’s Kitchen е да бъдат себе си и да дават всичко от себе си“, каза Яница.
„Дори и в трудните моменти се наслаждавайте, защото те ще свършат, но важното е да се учат много и да попиват знания от шефа“, допълва Керан.
„Трябва да си добър човек, но и добър готвач. Все пак е кулинарно предаване. Забавлявайте се, изживейте го на макс“, завършва Атанас.
Не пропускайте да разберете първи кои ще бъдат новите участници, новите рецепти и новите препятствия, обединени под мотото “Екшън без граници” - в Hell’s Kitchen от 17 февруари по NOVA!
Всичко за Hell's Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста "Кухнята след Ада" в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
