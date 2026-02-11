В студиото на „Пресечна точка” днес гостуват политикът и дипломат Меглена Плугчиева, писателят и музикант Гери Турийска и актьорът Георги Златарев. Тримата събеседници анализираха най-горещите теми от деня, започвайки с водещата политическа новина - номинацията на Андрей Гюров за служебен министър-председател. Изборът бе обявен от президента Илияна Йотова, а коментаторите в студиото обсъдиха каква е тежестта на тази фигура в настоящата сложна политическа ситуация.

Основен акцент в разговора бе поставен и върху случая „Петрохан”, чийто отзвук продължава да бъде оглушителен. Събеседниците потърсиха неочаквани, но тревожни паралели със скандала около Джефри Епстийн - американския финансист, чието име се превърна в символ на мрежи за измами, педофилия и проституция.

В студиото бе дискутиран въпросът за мълчанието и прикриването на подобни престъпления, за които често се оказва, че са знаели множество влиятелни и популярни личности. Има ли общи черти между начина, по който функционират подобни затворени общества у нас и в чужбина, и защо шумът около събитията в „Петрохан” тепърва ще нараства?

Повече по темите гледайте във видеото.