Най-горещият риалити формат в българския ефир Hell’s Kitchen, се завръща с осми сезон по NOVA с повече екшън и непредвидими кулинарни предизвикателства от всякога. Премиерата на новия сезон започва след броени минути, но за случващото се в аванс от Кухнята на Ада разказва повече репортерът Юлиян Стоянов. Затишие преди буря е положението в Кухнята на Ада, но ще е различно при старта на новия сезон.

„Да започваме! Екшън! Ще видите повече звезди отколкото досега сте виждали в това предаване. Ще има по-интересни характери от всяка друга година. Още от първата вечер ще започнете да се смеете до припадък“, разкрива какво ни очаква самия шеф Ангелов минути преди началото на кулинарната надпревара.

Интернационално меню от професионалисти и мечтатели сервира премиерата на Hell’s Kitchen тази вечер

„В звездния отбор ще гледаме Тото, който го познава цяла България, пиленцата от Монако, които цяло Сен Тропе ги знае (само Нина ще е тук) и Чикагото, познат от Дуранкулак до Царево“, това са някой от атрактивните участници, които ще видим в сезон 8 на Hell’s Kitchen.

„Победителят в Hell’s Kitchen трябва да е най-добрият, най-смелият, най-забавният, най-силният характер, най-комбинативният“, споделя какви качества ще търси сред готвачите Шеф Виктор Ангелов.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова