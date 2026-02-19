Кулинарни предизвикателства, много забавни моменти, нажежени спорове и първа елиминация очакват зрителите на най-горещото кулинарно риалити Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Борбата за надмощие в Кухнята на Ада ще започне със сблъсък на лед, изискващ прецизност, внимание към детайла и щипка чувство за хумор. Загубилите съревнованието ще трябва да номинират нови двама от своите редици.

Напрежението в най-популярния ресторант в България ще покачи с първата вечерна резервация на новите възпитаници на шеф Ангелов. След незадоволителното представяне в авторските ястия и последвалите номинации, опитните Стефан и Милорад ще трябва да се борят за място в надпреварата, а в края на вечерта един ще се сбогува с Hell’s Kitchen.

Как се приготвят бухтички в зимни условия, колко готвачи са нужни за сглобяването на един бургер и кой ще е първият елиминиран от Кухнята на Ада? Не пропускайте да видите в премиерния епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова