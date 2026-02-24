От 7-годишен Денисиньо остава сам в живота и му се налага да живее и да се самомотивира всеки ден. „Обещал съм на себе си да не се отказвам никога!“

След впечатляващото представяне на Денис в предходния епизод на Hell’s Kitchen, сестра му Тайс изрази гордостта и радостта си в социалните мрежи. Екипът на „На кафе“ се свърза с нея и сина ѝ Матеу в Бразилия, който помагаше и за превода, защото е живял и учил в България, докато баща му Ренан е бил вратар на ФК Лудогорец.

„Много сме щастливи и се гордеем с него. Майка ми вярва, че той ще се справи много добре“, споделя Матеу.

Разкажете малко за детството на Денисиньо…

Като малка майка ми е живяла далеч от него и го е виждала предимно през уикендите и ваканциите. Като дете е бил много спокоен. Майка му е постъпила лошо с него, а моята се е опитвала да намери начин да му осигури по-добър живот.

Как е успяла да го извади от улицата, от лошата среда, в която му се е налагало да живее?

Полицията го намира на улицата и той дава адреса на майка ми. Те го докарват вкъщи. И това е.

Какво мислите за живота му в България? И това, което му се случва в момента?

Липсва ни много, но в момента изживява много хубави моменти. Майка ми е много горда и доволна.

Цялото семейство ли гледате предаването?

Когато дават Hell’s Kitchen спираме всичко останало, което правим, за да го гледаме. Много се вълнуваме.

Матеу разказва, че усещал Денисиньо като брат, а не като вуйчо. Играели са много заедно – футбол и други игри.

