Във видеовръзка от Манаус, щата Амазонас, Бразилия сестрата и племенника на Денисиньо - Тайс и Матеу споделят гордостта си си от участието му в най-горещото риалити
От 7-годишен Денисиньо остава сам в живота и му се налага да живее и да се самомотивира всеки ден. „Обещал съм на себе си да не се отказвам никога!“
След впечатляващото представяне на Денис в предходния епизод на Hell’s Kitchen, сестра му Тайс изрази гордостта и радостта си в социалните мрежи. Екипът на „На кафе“ се свърза с нея и сина ѝ Матеу в Бразилия, който помагаше и за превода, защото е живял и учил в България, докато баща му Ренан е бил вратар на ФК Лудогорец.
Славена Вътова: В Hell’s Kitchen най-важна е отборната игра, за да продължиш напред
„Много сме щастливи и се гордеем с него. Майка ми вярва, че той ще се справи много добре“, споделя Матеу.
Разкажете малко за детството на Денисиньо…
Като малка майка ми е живяла далеч от него и го е виждала предимно през уикендите и ваканциите. Като дете е бил много спокоен. Майка му е постъпила лошо с него, а моята се е опитвала да намери начин да му осигури по-добър живот.
Как е успяла да го извади от улицата, от лошата среда, в която му се е налагало да живее?
Полицията го намира на улицата и той дава адреса на майка ми. Те го докарват вкъщи. И това е.
Плувкинята Миглена Христова се сбогува с Кухнята на Ада
Какво мислите за живота му в България? И това, което му се случва в момента?
Липсва ни много, но в момента изживява много хубави моменти. Майка ми е много горда и доволна.
Цялото семейство ли гледате предаването?
Когато дават Hell’s Kitchen спираме всичко останало, което правим, за да го гледаме. Много се вълнуваме.
Матеу разказва, че усещал Денисиньо като брат, а не като вуйчо. Играели са много заедно – футбол и други игри.
