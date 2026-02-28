Той е една от легендите в „Игри на волята“. Може да живее в лишения и то с усмивка. Оказа се обаче, че може и да готви. Ще се превърне ли Чикагото във феномен в Кухнята на Ада?

„И в двете предавания са необходими воля и хъс. При шеф Ангелов ми е малко по-трудно, защото е ново предизвикателство за мен. При него храна има, стига да знаеш как да си я направиш. В реалния живот никога не съм се сблъсквал с това да се изявявам като кулинар. Много пъти съм казвал, че има много дами около мен, които ме обгрижват. Тъщата, майка ми, най-малкото ми дете, което е на 19 години… и не съм се сблъсквал с котлоните и фурната. Всичко ми е ново, но както казах – имаш ли воля и хъс, нещата се получават. С други думи до момента вкъщи съм правил предимно яйца, сандвичи и най-вече скара.“

„Трябва да погледна записките си. За момента се водя по тях и не готвя на око. Трябва всичко да ми е написано. Да си меря с кантарчето, аз съм прецизен във всичко в живота си. Така съм възпитан.“

Дамите у дома са доволни от представянето на Чикагото, но го заплашват, че когато излезе от Hell’s Kitchen, ще трябва да поеме кухнята. Най-ценният съвет, който му дават преди да влезе в Кухнята на Ада, е да бъде по-фокусиран и съсредоточен във всичко, което трябва да се прави. Да наблюдава останалите участници и да разбере самата есенция на предаването. „Хубаво е, когато имаш елементарни познания в кухнята, да се нагодиш. Да се допитваш до тези, които знаят повече. В Hell’s Kitchen срещнах хора, които изключително много ми помагат. Тото, Диана, Евгени. Това са уникални хора и винаги, когато се двоумя, се консултирам с тях. Разбрах, че и презентациите имат своите тънкости. Защото може да си сготвил перфектно дадено ястие, но ако не го презентираш правилно, се губи всичко. На мен специално презентациите ми се получават. В момента надграждам – и самата храна да става добре. Защото с презентациите нямам затруднения. Като ми помагат, нещата се случват.“

Чикагото вярва, че Платинените ще си вземат поука от случилото се в Кухнята на Ада до момента и ще бъдат по-съсредоточени в работата си. „Просто трябва постоянно да сме на гребена на вълната!“ Шеф Ангелов е строг и суров, и точно такива хора трябва да има, за да ни ръководят в кухнята. Радвам се, че участвам в Hell’s Kitchen! С Евгени възстановихме едно приятелство, тъй като не се бяхме виждали от години.“

